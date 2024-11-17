Самарская область до конца 2025 г. откажется от новых концессионных соглашений

Напомним, дважды критиковал концессионное соглашение о строительстве Климовского моста и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отмечал, что объект потребовал больших затрат, а бюджет региона теперь должен концессионеру 94 млрд руб., потому что вместо расчетного трафика в 36 тыс. автомобилей в сутки по мосту проезжает лишь 15 тыс. автомобилей.