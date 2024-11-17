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Посол РФ: Молдову затягивают в блок НАТО

Североатлантический альянс не только поставляет для армии Молдовы оружие и технику, но и проводит совместные учения и готовит военнослужащих.

Источник: Sputnik.by

КШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Всякого рода силы извне пытаются втянуть Молдову в милитаристские игры, заявил посол России Олег Озеров.

По его словам, при участии Североатлантического альянса идет модернизация армии Молдовы. Также НАТО поставляет оружие и проводит совместные учения.

«НАТОвцы явно затягивают Молдову в этот военный блок. Мы знаем, что и ЕС сейчас стоит недалеко от того, чтобы превратиться в военный блок», — сказал Олег Озеров в эфире «Радио России».

При этом дипломат акцентировал внимание на том, что в интересах официального Кишенева не допустить, чтобы страну милитаризировали и втянули во враждебный для Москвы военно-политический блок.

По мнению российского посла, значительная часть жителей Молдовы осознают, какой риск существует для безопасности всей страны.

«Мы видим, что те страны, которые вступают в ЕС, непостижимым образом оказываются тут же в НАТО. Здесь такая попытка есть, но пока в конституции прописан нейтральный статус, он зафиксирован», — напомнил Олег Озеров.

НАТО