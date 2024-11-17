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В Абхазии предупредили о последствиях силового решения ситуации

СУХУМ, 17 ноя — РИА Новости. Силовое решение ситуации в Абхазии, которое явно предпочитает оппозиция, приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису, мирное решение, наоборот, создаст условия для восстановления стабильности, сообщает инфоцентр президента республики.

Источник: © РИА Новости

«Силовое решение, которое явно предпочитает абхазская оппозиция, приведет к дальнейшей дестабилизации, экономическим потерям и гуманитарному кризису. Мирное решение, наоборот, создаст условия для восстановления стабильности, привлечения инвестиций и экономического развития Абхазии», — говорится в сообщении инфоцентра.

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.