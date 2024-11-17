Озеров: наш приоритет — уважение суверенитета Республики Молдова

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Уважение суверенитета Республики Молдова, ее территориальной целостности и закрепленного в ее Конституции нейтрального статуса является приоритетным для Российской Федерации, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров в интервью «Радио России».
Озеров провел экскурс для слушателей радио в историю российско-молдавских государственных отношений, берущих начало в эпоху правления царя Ивана III и господаря Штефана чел Маре. Дипломат указал на важность этого наработанного веками опыта двусторонних отношений. Он также отметил, что вхождение Молдавии в состав Российской империи в 1812 году было благодарно воспринято местным населением, страдавшим под тяготами османского ига. Это в том числе способствовало социально-экономическому развитию края.
Дипломат подчеркнул привлекательность Молдовы своим многонациональным колоритом, приверженностью проживающих в ней народов самобытности, традициям и духовно-нравственным ценностям, в немалой степени основанным на православной вере. Он напомнил, что страна дала миру целую плеяду выдающихся деятелей науки и культуры, а богатая молдавская культура всегда развивалась в тесной и плодотворной связи с российской.
В связи с этим Озеров упомянул и сохранение в Молдове русского языка, который, несмотря на попытки ограничить его использование, все-таки сохраняет свои позиции в республике в качестве языка межнационального общения.
Российский посол отметил, что экономическое «самочувствие» Молдовы во многом зависит от экономических отношений с Россией. Без российского дешевого газа, без емкого российского рынка, готового принимать молдавскую продукцию, сложно говорить о перспективах процветания республики.
При этом дипломат указал и на внешние силы, которые пытаются «затолкнуть» Молдову в агрессивный антироссийский военный блок.
«Всякого рода силы извне пытаются втянуть Молдавию в милитаристские игры. НАТО модернизирует армию, поставляет оружие, 15 учений прошло с участием НАТОвцев, НАТОвцы явно затягивают Молдавию в этот военный блок. Мы знаем, что и ЕС сейчас стоит недалеко от того, чтобы превратиться в военный блок… В интересах самой Молдавии и Российской Федерации не допустить милитаризации и втягивания Молдавии во враждебный России военный блок».
В интервью российских посол подчеркнул важность уважения мнения молдавских граждан, выступающих за развитие отношений с Россией.
«Считаем, что Евросоюз навязывает молдавскому народу неприемлемый, контрпродуктивный подход по логике “кто не с нами, тот против нас” и тем самым во многом провоцирует общественный раскол в республике», — отметил посол.