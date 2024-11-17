Озеров: наш приоритет — уважение суверенитета Республики Молдова

«Всякого рода силы извне пытаются втянуть Молдавию в милитаристские игры. НАТО модернизирует армию, поставляет оружие, 15 учений прошло с участием НАТОвцев, НАТОвцы явно затягивают Молдавию в этот военный блок. Мы знаем, что и ЕС сейчас стоит недалеко от того, чтобы превратиться в военный блок… В интересах самой Молдавии и Российской Федерации не допустить милитаризации и втягивания Молдавии во враждебный России военный блок».