Что происходит в стане ПАС-Санду: Почему правительство Молдовы не в полном составе уходит в отставку, и как избирателя в Молдове хотят в очередной раз обмануть — есть версия

Впрочем, есть ощущение, что всё же сор сегодня загонят обратно в избу. По той причине, что коллективная коррупция безопаснее и заниматься ею проще. И когда коррумпирована вся власть — то вроде как и обвинять некого. Все друг друга покрывают. Но это именно что тактическое решение. Потому что к парламентским выборам всё же каких-то крайних нужно будет назначить.