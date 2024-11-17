Что происходит в стане ПАС-Санду: Почему правительство Молдовы не в полном составе уходит в отставку, и как избирателя в Молдове хотят в очередной раз обмануть — есть версия

За день до предполагаемых перестановок в молдавском правительстве по-прежнему остаётся неизвестным, почему не должно уйти в отставку всё правительство, и по каким критериям (вернее, за какие заслуги) кого-то из нынешней правительственной команды решено оставить на посту.
Ведь провалы есть у всех и их результат — поражение Майи Санду на президентских выборах на участках внутри Молдовы.
Да, видна нервозность некоторых министров — одни начинают экстренно фонтанировать мизерными экспортными поставками, другие зовут в свою поддержку отраслевые ассоциации, третьи, наоборот, стараются не отсвечивать. Собственно, видно, что и премьер Речан, сходивший на сходку с депутатами PAS, ушёл оттуда без наличия консенсуса по перестановкам, которого быть и не может в силу объективных внутрипартийных противоречий.
Пока единственное подтверждённое изменение в составе исполнительной власти — уход Андрея Спыну с поста министра и из правящей партии. И вот это и есть фактор, который многие пытаются понять и осознать на предмет к лучшему это или к худшему.
Спыну готовится к парламентским выборам. Тут нет сомнений, что, уйдя с постов, он не ушёл из политики.
Но готовится ли он к выборам с правящей партией или уже начали реализовывать сценарий по сливу PAS в пользу нового призыва евроинтеграторов?
Самая проходная версия — отделить PAS и от Майи Санду, и от евроинтеграции, сделав партию крайней за всё. Это действительно решает много тактических проблем, переводя дискуссию о реформах в формат, что реформы не удались потому что правительство внедряло то, что позволял внедрять парламент, а парламент позволил недостаточно и вообще занимался не пойми чем.
И тогда Спыну, замкнувший на себя финансовые потоки, без проблем заявит, что он выполнил свой моральный долг, сделав Санду президенткой повторно, но больше не мог терпеть коррупцию и раздрай внутри PAS, а потому ушёл с постов, оставаясь верным сандунистом-евроинтегратором, осознавшим какое зло вся эта жёлтая правящая партия, а потому создаёт новую партию, которая займётся аутентичной евроинтеграцией, а не тем свинством, что было 4 года кряду.
Впрочем, есть ощущение, что всё же сор сегодня загонят обратно в избу. По той причине, что коллективная коррупция безопаснее и заниматься ею проще. И когда коррумпирована вся власть — то вроде как и обвинять некого. Все друг друга покрывают. Но это именно что тактическое решение. Потому что к парламентским выборам всё же каких-то крайних нужно будет назначить.
Добровольцы могут сделать шаг вперёд и торжественно принести себя в жертву на алтарь евроинтеграции.
Источник: Телеграм-канал «Гений Карпат».