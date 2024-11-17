Welt узнала о попытках Зеленского добиться встречи с Трампом

Политики встречались в конце сентября, до выборов в США, когда Зеленский приезжал в Вашингтон и Нью-Йорк. Украинский лидер представил властям Соединенных Штатов свой «план победы», который включает среди прочего приглашение Киева в НАТО и усиление обороны Украины. Он обсуждал его и с Трампом, которого, как писала Financial Times, заинтересовали два пункта: о доступе к природным ресурсам и о замене части американского контингента в Европе украинскими военными после окончания боев на Украине.
Welt также сообщает, что Зеленский и Трамп обсуждали эти аспекты плана, кроме того, подразумевалось, что у Вашингтона появится возможность выбирать, кто мог бы вести бизнес в стране. Эта идея был описана словами «кто угодно, только не Китай», то есть она исключает доступ Пекина к ценным ресурсам на Украине, пишет издание. По словам источника Welt, «этот подход сейчас активно обсуждается за закрытыми дверями в конгрессе США».
Предложение о замене войск «имеет еще более далеко идущие последствия», пишет издание: в свой первый срок на посту президента Трамп уже указывал на высокие расходы на размещение американских солдат в Европе.
El Pais сообщала, что Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа, поскольку хочет сближения позиций с республиканцем до его инаугурации в январе. Украинский президент одним из первых иностранных лидеров поздравил Трампа с победой и заявил, что ценит приверженность американца подходу «мир через силу» в глобальных вопросах. Накануне он выразил уверенность, что при команде избранного президента США военные действия закончатся быстрее.
Трамп заявил, что будет «очень усердно» добиваться завершения конфликта, такие обещания он не раз делал во время предвыборной гонки. Российский президент Владимир Путин говорил, что готов общаться с Трампом. «То, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», — сказал он на форуме «Валдай». Вскоре после этого The Washington Post сообщила о телефонном разговоре Путина с Трампом, что в Кремле назвали «чистой выдумкой».