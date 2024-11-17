Welt узнала о попытках Зеленского добиться встречи с Трампом

Трамп заявил, что будет «очень усердно» добиваться завершения конфликта, такие обещания он не раз делал во время предвыборной гонки. Российский президент Владимир Путин говорил, что готов общаться с Трампом. «То, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», — сказал он на форуме «Валдай». Вскоре после этого The Washington Post сообщила о телефонном разговоре Путина с Трампом, что в Кремле назвали «чистой выдумкой».