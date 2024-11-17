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Оппозиция в Абхазии создаст временное правительство при отставке президента

СУХУМ, 17 ноября. /ТАСС/. В случае невыполнения требований об отставке президента Абхазии координационный совет создаст временное правительство. Об этом заявил ТАСС председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» (Воины) представитель оппозиции Темур Гулиа.

Источник: РИА "Новости"

«Если до вечера президент не подаст в отставку, мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления», — сказал Гулиа.

Председатель ветеранской организации отметил, что «страна должна продолжать жить». «Завтра понедельник. Мы не можем оставлять все так, потому что думаем о народе и государстве, которое должно жить. Для этого госслужащие должны занять свои рабочие места и работать», — сказал он.

Гулиа также сообщил, что оппозиция требует от Абхазской государственной телерадиокомпании максимальной объективности. «Сейчас они совершенно необъективны, освещают одну сторону — сторону власти, а мы у них нарушители конституции, бандиты, экстремисты. Скоро врагами народа будут обзывать», — сказал председатель ветеранской организации.

Кандидат от оппозиции.

Оппозиция предлагает на должность премьер-министра и и.о. президента до проведения новых выборов вице-премьера, главу Минфина Владимира Делбу, отметил председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа».

«Наши требования такие: мы предложили вице-премьера, министра финансов Владимира Делбу назначить премьер-министром и и.о. президента, при этом отправив в отставку весь состав кабмина, в том числе силовой блок. Вполне приемлемое условие», — сказал Гулиа.

Гулия отметил, что 16 ноября вечером парламентеры из числа членов общественной палаты Абхазии пришли в координационный совет «как нейтральные люди, но вели себя как представители господина Бжании». «Они упорно и настойчиво предлагали: Бжания приходит к себе в кабинет, несколько дней работает, потом подписывает отставку, исполняющим обязанности президента оставляет вице-президента Бадру Гунбу. Координационный совет общественных организаций это не воспринял никак», — сказал Гулиа.