Оппозиция в Абхазии создаст временное правительство при отставке президента

Председатель ветеранской организации отметил, что «страна должна продолжать жить». «Завтра понедельник. Мы не можем оставлять все так, потому что думаем о народе и государстве, которое должно жить. Для этого госслужащие должны занять свои рабочие места и работать», — сказал он.