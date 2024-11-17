Шольц назвал важным телефонный разговор с Путиным

«Это было важно», — сообщил он журналистам в Берлине перед отлетом в Бразилию на саммит Группы двадцати. Шольц заявил, что в беседе с Путиным якобы дал понять, что поддержка Киева со стороны Запада не ослабнет. «Разговор был подробным, но привнес понимание того, что во взглядах российского президента мало что изменилось. Это не является хорошей новостью», — утверждал он.
«На мой взгляд, впрочем, не было бы хорошей идеей, если бы в скором времени состоялись переговоры между американским и российским президентами, а глава правительства одной из важных европейских стран также не провел бы их. Есть некоторые люди в Германии, кто считает это правильным, но я не отношусь к ним», — добавил канцлер. Он отметил, что «стремился к разговору» с лидером РФ.
«Вы являетесь моими свидетелями, поскольку во время многих разговоров со мной слышали, как я заявлял, что в скором времени снова поговорю с российским президентом. Это было давно заявлено, и я это обсудил ранее во время многочисленных переговоров со многими», — указал Шольц.
По его словам, некоторые считают, что конфликт на Украине можно легко урегулировать. По мнению главы германского правительства, это возможно только в том случае, если Москва откажется от своих целей. «Признаков этого нет», — констатировал он. Шольц снова заявил, что в связи с этим Киев может положиться на Берлин в вопросах оказания помощи, напомнив, что Германия является крупнейшим поставщиком оружия Украине. «Так это и останется», — сказал он. «Мы поставим, что обещали», — добавил канцлер.