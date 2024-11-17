Шольц назвал важным телефонный разговор с Путиным

«На мой взгляд, впрочем, не было бы хорошей идеей, если бы в скором времени состоялись переговоры между американским и российским президентами, а глава правительства одной из важных европейских стран также не провел бы их. Есть некоторые люди в Германии, кто считает это правильным, но я не отношусь к ним», — добавил канцлер. Он отметил, что «стремился к разговору» с лидером РФ.