Оппозиция назвала условие создания временного правительства в Абхазии

«Если до вечера президент не подаст в отставку, мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления», — сказал Гулиа (цитата по ТАСС).
С 15 ноября в республике идут протесты, изначально их участники требовали отклонения законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиционеры подчеркивали, что протест направлен не против Москвы, а против политики действующего президента Абхазии.
Митингующие пошли на штурм парламента и заняли некоторые правительственные здания. Бжания на этом фоне покинул Сухум и прибыл в свое родное село Тамыш.
16 ноября президент встретился в этом селе со своими сторонниками, где объявил, что готов объявить выборы в республике и подать в отставку, когда протестующие покинут администрацию президента в Сухуме. Он сообщил, что на это время врио главы республики станет его заместитель Бадра Гунба (оппозиция также просила и о его отставке) и что планирует баллотироваться на новый срок.
Оппозиция 17 ноября предложила кандидатуру министра финансов Владимира Делбы как врио президента и премьер-министра на время до новых выборов, сказал Гулиа. По его словам, также необходимо отправить в отставку все правительство.
Кроме того, координационный совет оппозиции призвал парламент подключиться к разрешению политического кризиса. Депутатов просят прибыть на рабочие места и «вне зависимости от партийно-политической принадлежности, использовать все свои силы, знания и полномочия для принятия единственно верного решения».
Бжания 17 ноября заявил, что остается на посту президента. Выходом из сложившейся ситуации он назвал внеочередные выборы, которые «покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии». «Ничего непоправимого еще не произошло. Надо остановиться, взять паузу, хорошенечко подумать. Выход из этой ситуации понятен. Речь идет о том, что мы можем потерять нашу государственность», — сказал он.