Оппозиция назвала условие создания временного правительства в Абхазии

16 ноября президент встретился в этом селе со своими сторонниками, где объявил, что готов объявить выборы в республике и подать в отставку, когда протестующие покинут администрацию президента в Сухуме. Он сообщил, что на это время врио главы республики станет его заместитель Бадра Гунба (оппозиция также просила и о его отставке) и что планирует баллотироваться на новый срок.