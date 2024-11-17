Зеленский заявил о массированном ударе российских военных по Украине

В самой Одессе ситуация с электричеством «очень тяжелая», заявил мэр Игорь Труханов. По его словам, все больницы и некоторые котельные перевели на работу от генераторов. Однако часть котельных высокой мощности осталась без резервных источников питания, из-за отсутствия необходимых для них генераторов в городе. Он также сообщил, что весь электротранспорт в Одессе остановил работу.