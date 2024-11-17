Песков прокомментировал срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году

США в 2017 году инициировали полноформатную встречу лидеров РФ и США на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, затем американская сторона ее отменила. В итоге Путин и Трамп смогли побеседовать «на ногах». Во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам Путин заявил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков президентов и «определенных формальностей протокола».