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Песков прокомментировал срыв встречи Путина и Трампа в 2017 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя — РИА Новости. Иногда происходят очень динамичные события и лидеры государств оперативно принимают решения об изменении своего графика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в комментарии о несостоявшейся полноформатной встре президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа в 2017 году.

Источник: © РИА Новости

«Иногда динамичные очень происходят события, и лидеры зачастую очень оперативно принимают решения об изменении графика при необходимости», — сказал Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину.

США в 2017 году инициировали полноформатную встречу лидеров РФ и США на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, затем американская сторона ее отменила. В итоге Путин и Трамп смогли побеседовать «на ногах». Во время пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам Путин заявил, что полноформатные переговоры с Трампом не состоялись из-за несовпадения графиков президентов и «определенных формальностей протокола».

Песков Дмитрий
Трамп Дональд
Путин Владимир