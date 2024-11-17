В Молдавии заявили о необходимости перестановок в правительстве

Ранее президент Майя Санду заявила, что до конца года в правительстве Молдавии произойдут перестановки. Премьер Дорин Речан отметил, что объявит об отставках 18 ноября. Молдавские СМИ со ссылкой на собственные источники, утверждают, что отставка может грозить вице-премьеру по цифровизации и экономическому развитию Дмитрию Алайбу, министру здравоохранения Алле Немеренко, министру внутренних дел Адриану Эфросу, министру юстиции Веронике Михайловой-Морару и министру сельского хозяйства Владимиру Боле. При этом в понедельник об уходе в отставку сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.