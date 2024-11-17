Коммунисты Молдавии поддержали вотум недоверия правительству

«Подписи под резолюцией поставили представители не только нашего блока, но и коммунисты. Это документ, осуждающий злоупотребления и нарушения, которые были допущены во время референдума и президентских выборов. Прежде всего он касается представителей власти, принимавших решения в правительстве, госканцелярии, МВД, ЦИК и других ведомствах».