В Абхазской оппозиции отвергли солидарность президента Грузии

«А вот чьи интересы выражает Саломе Зурабишвили, мы не знаем, да и, честно говоря, нас это не очень интересует. У нас впереди много работы по наведению порядка на своей земле, и солидарность каких-либо политических деятелей по ту сторону Ингура нам для этого точно не нужна», — заключил Ардзинба.