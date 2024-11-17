В Абхазской оппозиции отвергли солидарность президента Грузии

«Хотелось бы напомнить президенту Грузии что Республика Абхазия — свободная страна, которая самостоятельно определяет свою судьбу, направления развития и национальные интересы», — говорится в сообщении.
Ардзинба сказал, что народ Абхазии един относительно основных положений Конституции о суверенитете. Он задался вопросом, «с кем и за что солидаризируется госпожа Зурабишвили», с которой у абхазской оппозиции, «очевидно, очень разные взгляды».
Активист подчеркнул, что протесты не несут антироссийский характер, а «стратегическое партнерство с Россией остается незыблемым». Он отметил, что оппозиция борется исключительно за интересы народа Абхазии.
«А вот чьи интересы выражает Саломе Зурабишвили, мы не знаем, да и, честно говоря, нас это не очень интересует. У нас впереди много работы по наведению порядка на своей земле, и солидарность каких-либо политических деятелей по ту сторону Ингура нам для этого точно не нужна», — заключил Ардзинба.
Ранее абхазские активисты уже заявляли, что не придерживаются антироссийской политики, а опасаются только действий российских олигархов после соглашения между Москвой и Сухуми о российских инвестициях в республику.
Россия и Абхазия подписали соглашение в конце октября. Оно дает право российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Для вступления документа в силу требуется его ратификация в абхазском парламенте. Однако на этом фоне вспыхнули протесты. Оппозиция заявила, что соглашение дает большие преференции российскому бизнесу.
После этого 15 ноября протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента Абхазии Аслана Бжании. В ходе столкновений с полицией пострадали как минимум восемь человек. Протестующие удерживают здания до сих пор, переговоры продолжаются.
В администрации президента объявили о подготовке отзыва законопроекта о ратификации соглашения с Россией «для стабилизации обстановки». Сам Бжания назвал протесты в Сухуме 15 ноября попыткой госпереворота в Абхазии. Он объявил, что проведет внеплановые президентские выборы.
На время организации и проведения выборов власти предложили исполнять обязанности главы Абхазии вице-президенту Бадре Гунбе. Однако оппозиция отвергла эту инициативу, так как он является «членом команды Бжании», и выдвинула в качестве кандидата спикера парламента Лашу Ашубу либо компромиссную фигуру, которая устроила бы обе стороны.