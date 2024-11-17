Президент Абхазии Бжания назвал события в Сухуме попыткой госпереворота

Однако это не побудило протестующих разойтись. Лидеры оппозиции призвали участников акции не покидать парламент, администрацию президента и правительство до тех пор, пока Аслан Бжания не подаст в отставку. На протяжении вечера представители оппозиции вели переговоры с действующим президентом, но к соглашению стороны так и не пришли. Бжания отказался покинуть свой пост, после чего оппозиция прекратила переговоры с властями и объявила, что до утра намерена «наращивать силы». Сам глава республики покинул столицу и уехал в село Тамыш.