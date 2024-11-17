Что означает первый за два года диалог Путина и Шольца

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил РБК, что сам по себе диалог Путина и Шольца не приближает потенциальные переговоры по Украине. «Это скорее индикатор того, что общая атмосфера меняется. Связано это, естественно, не с Шольцем и не с кем-либо еще из европейских лидеров, а с результатами президентских выборов в США. Очень показательно, что канцлер ФРГ позвонил после того, как стало понятно, что американская позиция по Украине и по другим вопросам, связанным с европейской безопасностью, будет меняться. Правда, пока непонятно, как именно она будет меняться. Четкой позиции у Трампа и у его команды нет», — отметил эксперт. По оценкам Лукьянова, в этих условиях Шольц первым из европейских лидеров решил показать, что его страна тоже занимает не статичную, а проактивную позицию; тем более что немецкий канцлер из всех лидеров стран G7 имеет больше оснований сказать о том, что он все-таки сдерживался, исходя из его позиции по поставкам TAURUS.