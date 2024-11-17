Что означает первый за два года диалог Путина и Шольца

Что обсуждали Путин и Шольц
15 ноября состоялся первый почти за два года телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Согласно сообщению Кремля, стороны провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Российский президент заявил, что Москва никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые приостановил Киев.
«Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное — устранить первопричины конфликта», — заявили в Кремле, отметив, что нынешний кризис стал прямым результатом «многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма».
Владимир Путин излагал российские условия прекращения огня в июне. Они включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, отмену западных санкций против Москвы, внеблоковый статус Украины. Киев назвал эти требования ультиматумом, российские предложения раскритиковали на Западе.
По информации Reuters, разговор Путина и Шольца длился около часа. Немецкое правительство по итогам выпустило более лаконичное сообщение. В нем говорится, что перед диалогом с российским лидером Шольц созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также собирался сделать это после. «Канцлер призвал Россию начать переговоры с Украиной с целью установления справедливого и прочного мира. Германия намерена поддерживать Украину столько, сколько необходимо», — отметили в правительстве ФРГ.
Reuters со ссылкой на источник в Киеве сообщил, что Зеленский пытался предостеречь Шольца от звонка Путину, отметив, что этот разговор «не принесет мира», но позволит российскому лидеру «изменить обстановку» и «уменьшит его изоляцию». Позже украинский лидер заявил, что звонок Шольца «открывает ящик Пандоры». «Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов», — сказал Зеленский.
Помимо Украины, согласно сообщению Кремля, лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и российско-германские отношения. Путин констатировал их «беспрецедентную деградацию», при этом отметив, что Россия «всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны». Согласно информации источников Die Zeit из правительственных кругов Германии, Шольц в этом разговоре, в свою очередь, затронул тему размещения северокорейских солдат на линии боев, назвав это «серьезной эскалацией конфликта».
«Звонок Шольца Путину надо рассматривать в контексте начавшейся предвыборной кампании, в которую канцлер закладывает восточную политику, видя, что на этом поле зарабатывают очки [праворадикальная] “Альтернатива для Германии” (АдГ) и [левопопулистский] “Союз Сары Вагенкнехт” (ССВ)», — заявил РБК руководитель Центра германских исследований, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
На прошлой неделе в ФРГ распалась правящая коалиция — из нее вышли свободные демократы. Олаф Шольц поставит вопрос о доверии правительству в декабре, в таком случае досрочные парламентские выборы могут пройти 23 февраля 2025-го. Согласно последним опросам, нынешнему канцлеру вряд ли удастся сохранить свой пост. Лидирующие позиции занимает оппозиционный блок ХДС/ХСС, на втором месте — АдГ, которая с начала конфликта на Украине выступает за возобновление диалога с Россией.
Как отмечает Белов, конкретного плана по урегулированию на Украине у Шольца нет и единственный реальный центр силы — это США. «Важный момент, что в немецкой прессе по итогам переговоров Путина и Шольца была озвучена позиция России. Основной элемент в сообщении Кремля заключался в том, каковы были реальные причины перехода конфликта в горячую фазу. Тем не менее в официальном сообщении немецкого кабмина по итогам переговоров были использованы формулировки с ориентацией на Зеленского и Польшу. Берлин все равно попытался выделить то, что там хотели услышать, — “мы остаемся едины в давлении на Путина и Россию”, “ни шагу назад, ни пяди земли”, — заключил эксперт. При этом, по его мнению, тот факт, что Шольц возвращает восточную политику, говорит о том, что “под радарами, вероятно, идет честное общение”.
В сообщении Кремля отмечается, что «по итогам разговора помощники лидеров будут на связи». В последний раз Путин и Шольц общались по телефону 2 декабря 2022 года. Перед началом военной операции на Украине немецкий канцлер часто созванивался с Путиным и пытался отговорить российского лидера от ее проведения.
Шольц на протяжении последних месяцев несколько раз подтверждал намерение вести диалог с Москвой. Выступая в бундестаге в середине октября, он заявлял о том, что готов говорить с Путиным о «справедливом мире» на Украине, напомнив о том, что Зеленский также говорил о необходимости участия российской стороны во второй мирной конференции (даты и место ее проведения до сих пор неизвестны; Зеленский ранее обещал подготовить все элементы мирного плана к ноябрю). В интервью телеканалу ARD 10 ноября Шольц сообщил, что «подходящий момент» для переговоров с российским лидером «наступит скоро», отметив, что этому должны предшествовать многочисленные контакты с другими политиками, которые он ведет уже на протяжении длительного времени.
Эксперт по России, руководитель программы «Международный порядок и демократия» Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер заявил Tagesspiegel, что разговор Шольца и Путина «повышает давление», связанное с подготовкой к потенциальным переговорам по Украине. По его мнению, все больше европейских ведущих политиков из-за внутренних проблем вынуждены показывать, что они пытаются вступить в диалог с Путиным, хотя решающее слово будет все равно за США.
Может ли этот разговор запустить переговорный процесс
Немецкая Die Zeit со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Шольц планировал связаться с Путиным в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Бразилии
В марте прошлого года Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордера на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Москва не признает эти обвинения. Бразилия ратифицировала основополагающий документ МУС, Римский статут, в 2002 году.
Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца 15 ноября на пресс-конференции по итогам рабочего визита в ОАЭ, после которого он отправился в Рио-де-Жанейро. Отвечая на вопрос РБК о том, как российская сторона оценивает инициативу Берлина, министр обратил внимание на заявление офиса немецкого канцлера. «Когда звучит формулировка “будем с Украиной столько, сколько необходимо”, возникает вопрос: кому необходимо? Уж точно не украинскому народу», — сказал глава МИД России.
Как утверждает Die Zeit, немецкий канцлер не планирует проводить на полях G20 переговоры с Лавровым, однако, согласно информации от его окружения, он обсудит боевые действия на Украине с лидером Китая Си Цзиньпином.
Украина не является членом G20, и бразильская сторона не приглашала на саммит Зеленского. В вечернем обращении 15 ноября украинский лидер отметил, что в настоящий момент Киев договаривается с партнерами о том, чтобы «позиция Украины была представлена во всех соответствующих дискуссиях». Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Киев не примет никакой инициативы, которую разработают без его участия. «Мы ожидаем, что любой форум, любое заседание будет приближать справедливый мир для Украины исходя из принципа “ничего об Украине без Украины”, — отметил он, подчеркнув, что Киев не согласится ни на какие компромиссы, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом республики.
Бразильская Folha de S.Paulo сообщала, что переговоры представителей государств G20 по составлению итоговой декларации оказались в тупике из-за разногласий стран Запада и глобального Юга. В частности, представители США и их союзников требовали включить в проект декларации пункты с осуждением действий России на Украине, а некоторые участники встречи от стран глобального Юга потребовали в ответ включить положения с критикой действий Израиля в Газе.
The New York Times отмечает, что сам факт разговора Шольца и Путина может означать, что контакты между Кремлем и западными державами способны активизироваться после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. В ходе предвыборной гонки республиканец неоднократно обещал положить конец конфликту на Украине. «Европейцы обеспокоены тем, что Трамп может вести переговоры через их головы. Они хотят убедиться, что они тоже находятся за столом переговоров», — заявил изданию Кристиан Мёллинг, заместитель директора DGAP.
Путин, выступая на форуме «Валдай», ответил утвердительно на вопрос о том, готов ли он к дискуссиям с Трампом. «То, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», — пояснил российский президент. Трамп также не исключил контактов с Путиным после переизбрания, но не назвал возможные сроки: «Я думаю, мы поговорим».
Делегацию США на саммите G20 возглавит 46-й президент Джо Байден. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан cообщал на брифинге, что в Бразилии Байден обсудит с европейскими союзниками возможность укрепления позиций Киева, «чтобы в лучшем виде передать эти дела следующей администрации».
По данным The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается призвать Байдена выделить Украине кредит в размере $20 млрд до того, как Трамп официально вступит в должность. Британский премьер-министр также будет настаивать на том, чтобы США сняли ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь России.
Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил РБК, что диалог Путина и Шольца говорит о том, что общая динамика настроений западной элиты меняется. «Она никогда не была однородной, но сейчас меняется весовое соответствие разных фракций этой элиты на фоне импульсов, которые исходят от Трампа. Маневры Шольца — из этой серии», — отмечает эксперт. По его оценке, диалог канцлера ФРГ с Путиным может считаться одним из элементов на пути, который приведет к каким-то реальным разговорам о способах завершения конфликта. С другой стороны, от нынешнего разговора до реальных переговоров — большая дистанция, подчеркивает Быстрицкий.
Он также отмечает, что среди западных лидеров есть те, кто старается до прихода Трампа в Белый дом обострить ситуацию до такой степени, чтобы у него не было возможности для маневра, и, например, добиться разрешения США наносить удары вглубь России. «Такие настроения были и прежде. Однако тот же самый Шольц последовательно выступает против поставок дальнобойного оружия Киеву (ракет TAURUS, дальность которых составляет 500 км), чтобы предотвратить эскалацию. С учетом всех противоречий, с осторожным оптимизмом можно говорить о том, что в настоящий момент едва ли будет какое-то принципиальное усиление (военного потенциала Украины). Хотя и исключать этого, к сожалению, нельзя», — заключил эксперт.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил РБК, что сам по себе диалог Путина и Шольца не приближает потенциальные переговоры по Украине. «Это скорее индикатор того, что общая атмосфера меняется. Связано это, естественно, не с Шольцем и не с кем-либо еще из европейских лидеров, а с результатами президентских выборов в США. Очень показательно, что канцлер ФРГ позвонил после того, как стало понятно, что американская позиция по Украине и по другим вопросам, связанным с европейской безопасностью, будет меняться. Правда, пока непонятно, как именно она будет меняться. Четкой позиции у Трампа и у его команды нет», — отметил эксперт. По оценкам Лукьянова, в этих условиях Шольц первым из европейских лидеров решил показать, что его страна тоже занимает не статичную, а проактивную позицию; тем более что немецкий канцлер из всех лидеров стран G7 имеет больше оснований сказать о том, что он все-таки сдерживался, исходя из его позиции по поставкам TAURUS.
При этом, обращает внимание Лукьянов, на дальнейший ход событий европейская позиция имеет минимальное влияние. «Если все-таки в результате изменения американского подхода будут какие-то движения в сторону мирных переговоров, то значимую роль помимо России и США будет играть только Украина как сторона конфликта», — считает он.
Говоря о возможности потенциальных контактов на грядущем саммите G20, Лукьянов отметил, что ввиду отсутствия там Путина их, скорее всего, не будет, а возможные переговоры на уровне глав МИД пока не имели бы особого смысла, поскольку с представителями уходящей американской администрации «разговаривать не о чем».