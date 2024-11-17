Туск назвал неэффективной «телефонную дипломатию» с Россией

Шольц обосновывал решение позвонить Путину тем, что единственный способ узнать, что думает российский президент по поводу начала переговоров об урегулировании с Украиной, — поговорить с ним об этом. Кроме того, отмечал канцлер, он решил позвонить, так как было бы неправильно, «если бы в скором времени состоялись переговоры между американским и российским президентами, а глава правительства одной из важных европейских стран также не провел бы их». Имеется в виду возможность общения Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.