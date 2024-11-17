Туск назвал неэффективной «телефонную дипломатию» с Россией

«Атака этой ночью, одна из самых крупных в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку всего Запада для Украины. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего», — написал он.
Утром 17 ноября российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры и производителям военной продукции на Украине, сообщило Минобороны. В министерстве заявили, что данные энергообъекты обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны. Источник украинского издания «Страна» на энергорынке рассказал, что были атакованы две ГЭС, три ТЭС и подстанции в восьми областях.
15 ноября телефонные переговоры с Путиным провел немецкий канцлер Олаф Шольц. Это была их первая беседа почти за два года. Канцлер призвал Путина прекратить военную операцию на Украине, вывести войска и быть готовым к началу переговоров с Киевом о «справедливом и прочном мире», а также подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину «сколько необходимо». Позднее Шольц констатировал, что позиция Путина по конфликту мало изменилась, но он собирается снова связаться с российским президентом.
Путин во время беседы отметил, что Россия «открыта к возобновлению переговоров» с Украиной. Возможные договоренности, по его словам, должны учитывать интересы Москвы в сфере безопасности, исходить из «новых территориальных реалий» и устранить первопричины конфликта.
Шольц обосновывал решение позвонить Путину тем, что единственный способ узнать, что думает российский президент по поводу начала переговоров об урегулировании с Украиной, — поговорить с ним об этом. Кроме того, отмечал канцлер, он решил позвонить, так как было бы неправильно, «если бы в скором времени состоялись переговоры между американским и российским президентами, а глава правительства одной из важных европейских стран также не провел бы их». Имеется в виду возможность общения Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.
О разговоре Путина и Трампа 10 ноября сообщили The Washington Post и Reuters со ссылкой на источники, но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эту информацию «чистой выдумкой».