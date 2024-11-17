CNN: Трамп может использовать ухудшение положения ВСУ для завершения конфликта

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября он напомнил, что РФ открыта для переговоров на базе озвученных им в июне в МИД предложений. Тогда Путин назвал четыре условия для переговоров с Киевом, среди которых значились вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.