CNN: Трамп может использовать ухудшение положения ВСУ для завершения конфликта

Как отмечается, Трамп хочет показать себя «отличным переговорщиком» и поэтому может попробовать положить конец кризису «сейчас, когда Украина начинает проигрывать». CNN напоминает, что средний возраст украинских военных составляет 40 лет, а контролируемый республиканцами Конгресс США не поддержит выделение новых миллиардов долларов «на финансирование войны, которую ведет Украина».
Телекомпания предполагает, что, согласно предложенным Трампом условиям мирного урегулирования, российская принадлежность Крыма не оспаривается, но Украина якобы «вернет часть территорий на востоке». Кроме того, Киев может отказаться от вступления в НАТО, но получит «гарантии безопасности от США».
Ранее Илон Маск иронично отозвался о высказываниях Владимира Зеленского, заявившего, что США не могут заставить Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров, поскольку она является независимой стороной. Маск, комментируя эти слова, написал: «У него потрясающее чувство юмора!».
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем 15 ноября он напомнил, что РФ открыта для переговоров на базе озвученных им в июне в МИД предложений. Тогда Путин назвал четыре условия для переговоров с Киевом, среди которых значились вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.