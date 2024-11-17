Первый вице-губернатор Самарской области рассказал, как реагирует на обращения

Первый вице-губернатор Самарской области опубликовал в своих социальных сетях пост о сообщениях, которые ему присылают местные жители. Пользователи переживают, что на новой должности Михаил Смирнов перестанет отвечать на их просьбы.
— Сообщения читаю все лично. Это не всегда получается день в день. Помощникам отвечать не разрешаю, потому что, к сожалению, это иногда сводится к формальным отпискам, а от моего имени делать их не хочу, это не мое, — отметил первый вице-губернатор.
На данный момент Михаил Смирнов признался, что чаще обращает внимание на сообщения участников СВО, их семей, на информации с резюме и компетентные идеи по перенастройки работы государственных органов.
— А что до «царской короны» — был наслышан о ней, но уже с первых дней работы убедился в ее полной бесполезности. Никак не расширяет она сутки до 36 часов, — добавил вице-губернатор.