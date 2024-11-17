Первый вице-губернатор Самарской области рассказал, как реагирует на обращения

— Сообщения читаю все лично. Это не всегда получается день в день. Помощникам отвечать не разрешаю, потому что, к сожалению, это иногда сводится к формальным отпискам, а от моего имени делать их не хочу, это не мое, — отметил первый вице-губернатор.