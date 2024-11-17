Премьер Польши Туск заявил, что ближайшие недели станут решающими для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что следующие недели станут решающими не только для украинского конфликта, но для европейского будущего. По его словам, «телефонная дипломатия» не заменит реальную поддержку Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц, который на этой неделе впервые за два года поговорил с Владимиром Путиным, также отметил, что Евросоюзу важно придерживаться подхода, что Киев может на него положиться. При этом WSJ пишет, что в Европе все больше находит отклик намерение избранного президента Дональда Трампа быстро урегулировать конфликт, несмотря на официальные заявления о поддержке Украины.