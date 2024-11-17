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CNN: кандидат на пост главы Пентагона урегулировал дело о домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Предложенный избранным президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет достиг досудебного соглашения с женщиной, обвинявшей его в сексуальных домогательствах. Об этом телекомпании CNN заявил адвокат Хегсета Тимоти Парлаторе.

Источник: Reuters

По его словам, Хегсет отрицает обвинения и убежден, что произошедший в 2017 году инцидент не следует расценивать как домогательство. Узнав в 2020 году, что потерпевшая намерена подать заявление в суд, он пошел на соглашение с ней, чтобы избежать огласки и не потерять работу на телеканале Fox News. CNN не удалось выяснить, какую сумму выплатил Хегсет — договор между сторонами включал положения о неразглашении.

В итоге кандидату в министры обороны не были предъявлены какие-либо обвинения в связи с этим происшествием, и он не фигурировал в качестве ответчика, подчеркивает телекомпания.

Ранее журнал Vanity Fair со ссылкой на источники сообщил, что команда Трампа не проверила Хегсета должным образом перед выдвижением его кандидатуры, и история с обвинениями может усложнить процедуру утверждения на пост главы Пентагона.