CNN: кандидат на пост главы Пентагона урегулировал дело о домогательствах

По его словам, Хегсет отрицает обвинения и убежден, что произошедший в 2017 году инцидент не следует расценивать как домогательство. Узнав в 2020 году, что потерпевшая намерена подать заявление в суд, он пошел на соглашение с ней, чтобы избежать огласки и не потерять работу на телеканале Fox News. CNN не удалось выяснить, какую сумму выплатил Хегсет — договор между сторонами включал положения о неразглашении.