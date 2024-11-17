FT узнала об угрозе Аргентины заблокировать коммюнике саммита G20

Аргентина хочет заблокировать коммюнюке саммита G20 в Рио-де-Жанейро из-за возражений страны по вопросам «налогообложения наиболее состоятельных граждан и гендерного равенства», сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
«[Аргентинское правительство] хочет сделать G20 в Бразилии испытанием для старых и новых сил. После года переговоров о налогообложении и консенсусе они создают проблемы из-за вещей, по которым раньше были согласны слово в слово», — сказал неназванный бразильский чиновник.
Опасения «большой двадцадки» связаны, с тем, что консервативные силы начнут оказывать давление на G20 возникли, после того, как на выборах президента США победил Дональд Трамп, пишет издание.
FT напоминает, что Аргентина была единственной страной, проголосовавшей против резолюции ООН в ноябре 2024 года, осуждающей онлайн-насилие в отношении женщин и девочек.
Также дипломаты G20 стремятся согласовать вопросы финансирования проектов по борьбе с изменением климата, а также обсудить геополитические вызовы, такие как конфликт на Украине и эскалация напряженности на Ближнем Востоке, сообщает FT.
По информации FT, западные дипломаты беспокоятся что позиция президента Аргентины Хавьера Милея по вопросу экологии вместе с приходом к власти в США Дональда Трампа может сподвергнуть других консервативных лидеров отказаться от соглашений в области экологии.
Ранее Трамп пообещал снова вывести США из Парижского соглашения по климату, как это было при его первом президентском сроке. В России выразили надежду, что Трамп не станет этого делать.
Саммит G20 состоится
Ранее президент России Владимир Путин, сказал, что не будет посещать саммит G20 в Бразилии, чтобы не ставить Силву в неудобное положение в связи с решением Межународного уголовного суда по аресту Путина.