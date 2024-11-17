FT узнала об угрозе Аргентины заблокировать коммюнике саммита G20

«[Аргентинское правительство] хочет сделать G20 в Бразилии испытанием для старых и новых сил. После года переговоров о налогообложении и консенсусе они создают проблемы из-за вещей, по которым раньше были согласны слово в слово», — сказал неназванный бразильский чиновник.