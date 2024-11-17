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Шольц: Зеленский не был приглашен на саммит «Группы двадцати»

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили в этом году на саммит глав государств Группы двадцати в Рио-де-Жанейро. По словам канцлера, он, как и другие политики, очень много работал для приглашения президента Украины.

Источник: Reuters

«Не хочу скрывать, что очень сожалею, что украинский президент, в отличие от других встреч, не был приглашен», — сказал Шольц журналистам перед отъездом на саммит (цитата по Tagesspiegel). По его словам, тот факт, что Зеленский не посетит саммит, свидетельствует о том, какой «серьезный вызов» стоит перед организацией.

Украина не входит в «двадцатку», однако Зеленский был приглашен на саммит организации в 2022 году. Там он, в частности, представил свою «формулу мира». В 2023 году его также не пригласили на саммит в Индии, так как форум был посвящен экономике, а не политике.

Саммит «Группы двадцати» пройдет 18—19 ноября. На нем планируется обсудить конфликты на Украине и Ближнем Востоке, смягчение последствий изменения климата и вопросы борьбы с бедностью. Россию на саммите будет представлять глава МИД России Сергей Лавров.