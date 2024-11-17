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МИД Абхазии прокомментировал произошедшую попытку госпереворота

СУХУМ, 17 ноя — РИА Новости. Произошедшая попытка госпереворота в Абхазии наносит урон международному имиджу страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией, говорится в официальном заявлении МИД Абхазии.

Источник: © РИА Новости

«Министерство иностранных дел Абхазии расценивает события, имевшие место 15 ноября, как попытку государственного переворота. Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.