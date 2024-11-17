NYT: Байден разрешил Украине ударить дальнобойными ATACMS по России

Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине нанести удары по российской территории с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их словам, такое решение в Вашингтоне приняли в связи с тем, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР. Москва и Пхеньян в этом году заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и Россия отмечала, что документ не нарушает положения международного права. В ст. 4 соглашения говорится, что «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами».
Источники NYT отметили, что США не ожидают коренных перемен в ходе боевых действий и решили позволить наносить удары, чтобы дать сигнал военным КНДР. Некоторые собеседники издания выразили опасения, что разрешение использовать ATACMS, которые имеют дальность около 300 км, может побудить Россию на ответные меры и применить силу против США или их партнеров. Другие источники назвали эти опасения преувеличенными.
Президент Владимир Путин в августе говорил, что если Киеву дадут разрешение использовать дальнобойные ракеты по российской территории, то это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», и будут приняты «соответствующие решения».
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Минобороны России сообщало, что в зоне ответственности группировки войск «Север», которая действует против украинских войск в Курской области, были уничтожены британские и немецкие танки Challenger и Leopard, американские и немецкие боевые машины пехоты Bradley и Marder. Военное ведомство неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.