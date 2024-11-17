NYT: Байден разрешил Украине ударить дальнобойными ATACMS по России

По их словам, такое решение в Вашингтоне приняли в связи с тем, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР. Москва и Пхеньян в этом году заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и Россия отмечала, что документ не нарушает положения международного права. В ст. 4 соглашения говорится, что «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами».