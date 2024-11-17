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Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро на саммит G20

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где примет участие в саммите Группы двадцати (G20), передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Лавров прибыл в Бразилию из Абу-Даби, где принял участие в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс». На саммите G20 он возглавляет делегацию РФ по поручению президента Владимира Путина.

Ожидается, что глава российской дипломатии выступит 18 ноября на пленарных заседаниях по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что на полях саммита у Лаврова планируется серия двусторонних переговоров и контактов.

Лавров Сергей