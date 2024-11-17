Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро на саммит G20

Ожидается, что глава российской дипломатии выступит 18 ноября на пленарных заседаниях по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что на полях саммита у Лаврова планируется серия двусторонних переговоров и контактов.