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Макрон оценил возможность переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил возможность телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Источник: Reuters

Макрон допустил переговоры с Путиным при наличии соответствующего контекста. В частности, французский лидер не исключил диалог с российским коллегой, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства».

Ранее в Кремле высказались о возможном разговоре Макрона и Путина. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков уточнил, что французский президент не запрашивал подобный диалог.

15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц провел переговоры с Путиным. Инициатором диалога стала германская сторона. В ходе разговора Шольц отметил необходимость начала мирного урегулирования по Украине.

Макрон Эмманюэль
Путин Владимир