Глава Администрации президента Беларуси Крутой сказал, что Лукашенко может позвонить в любое время дня и ночи

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой в беседе с телеканалом «Беларусь 1» сказал, что глава республики Александр Лукашенко может позвонить в любое время дня и ночи.
— Круглосуточный режим, — сказал Крутой.
Тем временем стало известно, что Минобразования Беларуси разрабатывает госплатформу, которая будет включать электронный журнал и дневник.
Белорусский эндокринолог сказала, что каждый двадцатый взрослый минчанин имеет сахарный диабет.
А начинавший в Беларуси Юрий Антонов впервые спел песню Игоря Крутого и Игоря Николаева.
Еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил про существенное похолодание в Беларуси на неделе с 18 по 24 ноября.