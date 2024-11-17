NYT узнал, по каким целям в России Байден разрешил применять ATACMS

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин сообщал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать изменение сути конфликта. Это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», говорил Путин. Он говорил, что в таком случае Москва будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».