NYT узнал, по каким целям в России Байден разрешил применять ATACMS

Издание уточняет, что Вашингтон принял такое решение из-за того, что полагает, что Россия использовала в боях северокорейские войска. Американские чиновники, с которым пообщалось издание, сообщили, что речь пока идет о применении против войск, которые «угрожают украинским войскам в Курской области». При этом они оговорились, что Байден «может разрешить им использовать это оружие в других местах».
Reuters со ссылкой на источники уточняет, что удары будут наноситься с использованием ракет, дальность полета которых составляет до 190 миль (306 км).
Украина уже наносит удары западным оружием вглубь России. Об этом сообщал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае сообщал, что для нанесения ударов за пределами зоны боевых действий уже используется оружие США.
В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин сообщал, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать изменение сути конфликта. Это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», говорил Путин. Он говорил, что в таком случае Москва будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
В начале сентября WSJ сообщала, что в США считали, что разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России не окажет влияния на конфликт.
Ракеты ATACMS не могут достичь аэродромов в России, где базируются самолеты, наносящие удары по Украине. Об этом заявляла в сентябре заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.