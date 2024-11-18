Стармер заявил, что не планирует разговаривать с Путиным

«С кем говорит канцлер Шольц — это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным», — сказал глава британского правительства в интервью телеканалу Sky News. Говоря о конфликте на Украине, Стармер указал, что западным странам следует нарастить объемы помощи киевским властям. По его словам, этот вопрос станет для него приоритетным на предстоящем саммите Группы двадцати в Бразилии.