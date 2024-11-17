Абхазская оппозиция предложила президенту компромисс

«Впереди выборы. Я так понял, что сам (президент Абхазии Аслан. — Прим. ред.) Бжания намеревается в них участвовать. Даже если он не будет участвовать, кто-то, представитель команды власти, наверняка захочет участвовать. Если мы принимаем решение, что исполняющим обязанности президента остается действующий вице-президент, то тогда кабинет министров полностью уходит в отставку. На место сегодняшнего премьера назначается человек от нас, компромиссная личность», — сказал он.