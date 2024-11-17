СМИ: Франция и Британия вслед за США разрешили Украине бить вглубь России

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Газета подчеркивает, что это «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».
«Французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары по территории РФ, используя их ракеты Scalp/Storm Shadow», — пишет СМИ.
Россия ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию «грязными маневрами» США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи — суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или «применять что-то». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ «вбросами и шумихой».
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян