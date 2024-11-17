Захарова заявила, что Путин уже высказывался по теме ударов Украины по РФ

«Президент на этот счет высказался», — заявила она в комментарии РБК.
Он говорил, что подобное будет означать, что с Россией «воюют страны НАТО», напомнила Захарова.
Ранее в этот день резидент США Джо Байден разрешил Украине применить американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России. Позднее стало известно, что Франция и Великобритания поддержали это решение.
До этого, 15 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США намерены поставить Украине всё обещанное американским лидером оружие до того, как он покинет свой пост главы государства. Она указала на то, что некоторое снаряжение и системы дойдут до Украины очень быстро, в течение дней и недель. В некоторых случаях потребуется больше времени, и это может занять месяцы.
В этот же день глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что администрация Байдена намерена передать Украине весь объем обещанной помощи до завершения его президентского срока.
12 ноября, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что у США есть $9,3 млрд согласованной помощи Украине. По словам Райдера, он будет продолжать делать всё возможное, чтобы убедиться, что у Украины есть всё необходимое.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.