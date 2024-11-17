Захарова заявила, что Путин уже высказывался по теме ударов Украины по РФ

До этого, 15 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США намерены поставить Украине всё обещанное американским лидером оружие до того, как он покинет свой пост главы государства. Она указала на то, что некоторое снаряжение и системы дойдут до Украины очень быстро, в течение дней и недель. В некоторых случаях потребуется больше времени, и это может занять месяцы.