Илон Маск отреагировал на сообщения о решении Джо Байдена по поводу ракет ATACMS

Ранее вечером американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на неназванных представителей Белого дома, сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS предельной дальностью действия около 300 км для нанесения ударов по территории России. По данным NYT, решение президента США Джо Байдена связано с предположениями о возможном присутствии военных КНДР в Курской области. Газета отметила, что это «вызвало необходимость усиления защиты украинских военных».
Один из американских чиновников на условиях анонимности в интервью AFP подтвердил достоверность сообщений о решении Белого дома по поводу дальнобойного оружия, в то время как представители самой американской администрации, Госдепартамента и Пентагона отказались от комментариев.
15 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон вместе с союзниками ответит Москве «скоординированными политическими решениями» на предполагаемое участие военных КНДР в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО).
В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что удары дальнобойным оружием по РФ будут означать участие стран НАТО в конфликте с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 ноября подчеркивал, что поставляемое странами Запада вооружение не изменит динамику спецоперации.