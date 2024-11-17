Бангладеш будет добиваться экстрадиции экс-премьера Хасины из Индии

«Мы будем добиваться возвращения падшего автократа Шейхи Хасины из Индии», — сказал Юнус. «Я уже обсуждал этот вопрос с главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом».
Юнус сообщил, что будут проводиться расследования не только гибели во время студенческого восстания, но и все другие нарушения прав человека, включая предполагаемые насильственные исчезновения во время правления Хасины. Бангладеш обратилась за помощью к всемирной полицейской организации Интерпол в выдаче красного уведомления об аресте Хасины и ее сообщников.
Временный лидер Бангладеша также настаивает, чтобы Международный уголовный суд занялся делом Хасины.
По словам Юнуса, важнейшей задачей является проведение новых выборов для передачи власти избранному правительству, но он не назвал срок, в который это осуществится.
Ранее, 30 октября, Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Республике Бангладеш дипломата Александра Хозина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
23 августа временное правительство Бангладеш предъявило более 50 обвинений в тяжких преступлениях бывшему премьер-министру страны Шейх Хасине.
Ранее, 16 августа, студенты, которые свергли премьер-министра, отклонили призывы двух основных политических партий к проведению быстрых выборов и рассматривают возможность создания собственной политсилы для проведения масштабных реформ в стране. Сейчас страной управляет временное правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом, которому помогают в том числе лидеры студенческих организаций.
5 августа Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну вместе с сестрой Реханой, попросив убежища в Великобритании. По данным СМИ, после этого в ее резиденцию Ганабхабан в Дакке ворвались тысячи протестующих. Вскоре участники беспорядков начали громить дом министра внутренних дел страны Асадуззамана Хана Камаля.
Протесты начались в Бангладеш в конце июня и проходили как мирные митинги. Их участники выражали недовольство возвратом к системе квот на замещение государственных должностей, которая действовала с 1972 по 2018 год для членов семей тех, кто сражался в войне за независимость от Пакистана в 1971 году.
Высокий суд Бангладеш решил восстановить ее, зарезервировав 30% постов. 19 июля стало известно, что правительство государства на фоне растущих студенческих беспорядков отключило доступ к интернету во всей стране. Тогда сообщалось как минимум о 39 погибших. Позже стало известно более чем о 300 погибших.