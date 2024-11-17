Бангладеш будет добиваться экстрадиции экс-премьера Хасины из Индии

Протесты начались в Бангладеш в конце июня и проходили как мирные митинги. Их участники выражали недовольство возвратом к системе квот на замещение государственных должностей, которая действовала с 1972 по 2018 год для членов семей тех, кто сражался в войне за независимость от Пакистана в 1971 году.