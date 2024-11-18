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Зеленский прокомментировал разрешение ВСУ бить вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разрешение Вооруженным силам страны (ВСУ) бить вглубь территории России. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Источник: AP 2024

Зеленский назвал разрешение ВСУ бить вглубь России частью плана победы Украины, который он представил партнерам. Он напомнил, что одним из пунктов инициативы является дальнобойность армии.

«Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — заверил он.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).