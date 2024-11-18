В Минобороны Германии призвали продолжить диалог с Россией по Украине

«Нужно снова и снова пытаться это делать (вести диалог о мире на Украине с РФ — ред.) и в то же время поддерживать Украину», — сказал Писториус телеканалу ARD.
При этом он заявил, что не видит изменения позиции Москвы по данному вопросу.
Министр также подчеркнул, что, по его мнению, поставка дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву не изменила бы ситуацию на линиях соприкосновения. Вместо дискуссии о поставках немецких ракет Писториус призвал обеспечить долгосрочную военную помощь.
В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.