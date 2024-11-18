Сын Трампа назвал имбецилами решивших позволить ВСУ атаковать РФ ракетами ATACMS

Один из американских чиновников на условиях анонимности в интервью AFP подтвердил достоверность сообщений о решении Белого дома по поводу дальнобойного оружия, в то время как представители самой американской администрации, Госдепартамента и Пентагона отказались от комментариев. Предприниматель Илон Маск, комментируя эти сообщения, согласился с мнением, что «либералы любят войну».