Сын Трампа назвал имбецилами решивших позволить ВСУ атаковать РФ ракетами ATACMS

«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным в начале третьей мировой войны, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни. Надо заморозить эти триллионы долларов. Жизни людей никого не волнуют! Имбецилы!»— написал Трамп-младший в соцсети Х.
Накануне американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на неназванных представителей Белого дома, написала, что Джо Байден разрешил украинским военным использовать ракеты ATACMS предельной дальностью действия около 300 км для нанесения ударов по территории России. По данным NYT, это связано с предположениями Вашингтона о возможном присутствии военных КНДР в Курской области.
Один из американских чиновников на условиях анонимности в интервью AFP подтвердил достоверность сообщений о решении Белого дома по поводу дальнобойного оружия, в то время как представители самой американской администрации, Госдепартамента и Пентагона отказались от комментариев. Предприниматель Илон Маск, комментируя эти сообщения, согласился с мнением, что «либералы любят войну».
В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что удары дальнобойным оружием по РФ будут означать участие стран НАТО в конфликте с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 ноября подчеркивал, что поставляемое странами Запада вооружение не изменит динамику спецоперации.
Дональд Трамп победил на выборах президента США, получив 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.