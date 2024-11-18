Байден проигнорировал вопрос прессы об ударах ATACMS вглубь РФ

Действующий американский лидер Джо Байден отказался отвечать на вопрос представителей средств массовой информации о решении одобрить удары дальнобойным американским оружием по территории Российской Федерации, сообщает пресс-пул Белого дома.
«Президент не ответил на выкрикнутый ему вопрос по украинской тематике по окончании его выступления», — говорится в сообщении.
В настоящее время Байден находится в Бразилии, его сопровождают журналисты. Демократ прибыл в Бразилию для участия в саммите G20.
Ранее он выступил с публичным заявлением о защите тропических лесов. В своей речи он также не затронул тему ударов по РФ.
По данным The New York Times, действующий президент США разрешил Киеву бить вглубь Российской Федерации ракетами ATACMS.
Представитель переходной команды избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа заявил, что республиканец пересмотрит решение Байдена об ударах по РФ.