Маск прокомментировал решение Байдена об ударах ATACMS вглубь России

Американский предприниматель Илон Маск высказался по поводу информации о разрешении президентом США Джо Байденом использования дальнобойного оружия Украиной для ударов по территории России.
Бизнесмен согласился с комментарием пользователя в социальной сети Х*, который заявил, что «либералы любят войну». На этот пост Маск ответил просто: «Правда».
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Байден разрешил Киеву бить вглубь РФ ракетами ATACMS. СМИ сообщают, что Вооружённые силы Украины намерены нанести первые удары дальнобойными ракетами по Курской области в ближайшие дни.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил, что возможное разрешение США на удары ракетами ATACMS по российской территории приведет к самому жесткому ответу со стороны России.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.