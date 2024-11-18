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Маск прокомментировал решение Байдена об ударах ATACMS вглубь России

Предприниматель выразил согласие с утверждением о том, что «либералы любят войну».

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск высказался по поводу информации о разрешении президентом США Джо Байденом использования дальнобойного оружия Украиной для ударов по территории России.

Бизнесмен согласился с комментарием пользователя в социальной сети Х*, который заявил, что «либералы любят войну». На этот пост Маск ответил просто: «Правда».

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Байден разрешил Киеву бить вглубь РФ ракетами ATACMS. СМИ сообщают, что Вооружённые силы Украины намерены нанести первые удары дальнобойными ракетами по Курской области в ближайшие дни.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил, что возможное разрешение США на удары ракетами ATACMS по российской территории приведет к самому жесткому ответу со стороны России.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.