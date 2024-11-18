Польша может передать Украине здание генконсульства России в Познани

Российское консульство в Познани было учреждено в 1946 году, приостанавливало деятельность в 1948—1960 годах. В 1971 году было преобразовано в генеральное консульство. В настоящее время в Польше продолжают работу посольство в Варшаве, а также генконсульства в Гданьске и Кракове.