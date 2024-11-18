Польша может передать Украине здание генконсульства России в Познани

«Договор аренды этой недвижимости истекает в конце месяца. Сейчас речь идет о десятке дней. Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост числа украинских граждан в Польше, не отражает консульских потребностей. Учитывайте, что консульства занимаются практическими делами — это всевозможные законодательные акты», — сказал Сикорский (цитата по «РИА Новости»).
22 октября Радослав Сикорский заявил об отзыве согласия на работу генконсульства России в Познани, обвинив Россию в диверсиях на территории Польши. Через два дня польский МИД сообщил, что 10 сотрудников генконсульства, включая трех дипломатов, должны покинуть страну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала Варшаве «болезненный ответ».
Российское консульство в Познани было учреждено в 1946 году, приостанавливало деятельность в 1948—1960 годах. В 1971 году было преобразовано в генеральное консульство. В настоящее время в Польше продолжают работу посольство в Варшаве, а также генконсульства в Гданьске и Кракове.