Times: США могут не разрешить бить ракетами Storm Shadow вглубь России

Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Издание Figaro при этом выступило с утверждением, что Франция и Великобритания вслед за США также якобы разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений.
«Источники на Даунинг-стрит (в правительстве Великобритании — ред.) сказали, что санкционированные Байденом ATACMS имеют отличные от ракет Storm Shadow военные характеристики. Это может означать, что США по-прежнему не разрешат применение Storm Shadow, несмотря на частные запросы правительства», — пишет газета.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.