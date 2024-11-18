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Филиппо заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ подрывает надежды на мир

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Разрешение президента США Джо Байдена наносить удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России — это решение ястребов, которое подрывает надежды на мирное урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил ТАСС лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Источник: AP 2024

«Разрешение наносить удары вглубь территории РФ — это отчаянная попытка развязать третью мировую войну в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года», — сказал Филиппо.

По его мнению, разрешение наносить удары — это «безответственное решение ястребов, которые готовы на все, чтобы саботировать надежды на мир, связанные с избранием Трампа на должность президента США».

«Хочется верить, что в этой ситуации возобладает разумный подход», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В свою очередь источники газеты Le Figaro утверждают, что Франция и Великобритания разрешили удары тактическими ракетами SCALP и Storm Shadow. Официальных подтверждений этой информации со стороны Вашингтона, Парижа и Лондона пока не последовало.