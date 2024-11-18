Филиппо заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ подрывает надежды на мир

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В свою очередь источники газеты Le Figaro утверждают, что Франция и Великобритания разрешили удары тактическими ракетами SCALP и Storm Shadow. Официальных подтверждений этой информации со стороны Вашингтона, Парижа и Лондона пока не последовало.