Филиппо заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ подрывает надежды на мир

«Разрешение наносить удары вглубь территории РФ — это отчаянная попытка развязать третью мировую войну в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года», — сказал Филиппо.
По его мнению, разрешение наносить удары — это «безответственное решение ястребов, которые готовы на все, чтобы саботировать надежды на мир, связанные с избранием Трампа на должность президента США».
«Хочется верить, что в этой ситуации возобладает разумный подход», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В свою очередь источники газеты Le Figaro утверждают, что Франция и Великобритания разрешили удары тактическими ракетами SCALP и Storm Shadow. Официальных подтверждений этой информации со стороны Вашингтона, Парижа и Лондона пока не последовало.