Зеленский отреагировал на разрешение Байдена наносить удары по территории России

«Я думаю, что врасплох они нас не застанут. Я в это верю. Тем не менее это беспрецедентный шаг. Это очень большой шаг к началу третьей мировой войны, и американцы сделают его руками уходящего старца, который ни за что уже не будет отвечать через два месяца», — сказал он.