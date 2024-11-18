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Генерал Бужинский назвал главную задачу СВО до прихода Трампа в Белый дом

ВС РФ должны выйти на границы регионов, которые вошли в состав России в 2022 году.

Источник: Аргументы и факты

Донецкое направление остается приоритетным для российских войск в зоне СВО, рассказал бывший замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

«Сейчас приоритетные объекты нашего наступления — Курахово, Торецк, Покровск. Следом будут Константиновка, Краматорск, Славянск. Возможно, что-то готовится и в Запорожье, потому что правый берег Днепра тоже надо освобождать», — отметил Бужинский в интервью aif.ru.

По словам эксперта, задача номер один — выход на границы тех регионов, которые были официально включены в состав России в 2022 году.

«Тем более, у нас сейчас есть некое окно возможностей, пока после выборов в США идет пересменка, Трамп только формирует свою команду. Было бы хорошо использовать эти 3−4 месяца для решения главной задачи СВО», — добавил военный специалист.

Полностью интервью с Евгением Бужинским читайте на aif.ru.