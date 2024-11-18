Посол Израиля обвинил Папу Римского в попытке изолировать Тель-Авив

7 октября 2023 года палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало Израиль. Тель-Авив назвал нападение войной и начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа. В том же месяце Папа Римский призвал Израиль не отвечать террором на террор.