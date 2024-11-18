Ранее РФ и КНДР ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 31 октября пояснил, что он предполагает сотрудничество во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отметила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться не о чем.