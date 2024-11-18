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NHK: Япония намерена ужесточить санкции против РФ и КНДР из-за их сотрудничества

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении России и КНДР из-за развития их сотрудничества. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Как отмечается, в Токио обеспокоены тем, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна якобы оказывает влияние на безопасность в Европе и Азии, а также полагают, что оно «нарушает международное право».

Япония уже ввела несколько ограничительных мер, включающих экспортные и импортные ограничения, а также заморозку активов физлиц и организаций. В числе дополнительные санкционных мер, отмечает телеканал, может быть в том числе заморозка активов. Свои действия Токио намерен координировать с другими странами, в том числе членами G7.

Ранее РФ и КНДР ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 31 октября пояснил, что он предполагает сотрудничество во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отметила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться не о чем.

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