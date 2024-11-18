ВВС сообщил о предстоящей встрече Стармера с Си Цзиньпином на саммите G20

«Тесное сотрудничество с ведущими экономиками мира имеет жизненно важное значение для обеспечения инвестиций в Великобританию и создания рабочих мест, необходимых для стимулирования роста», — сообщил Стармер.
Правительство Великобритании заявило, что стремится к «стабильному и прагматичному взаимодействию» с Китаем.
По пути в Рио-де-Жанейро Стармер рассказал журналистам, что «укрепление поддержки Украины» является главным пунктом повестки дня.
Встреча главы правительства Великобритании и Си Цзиньпиня станет первой личным контактом с председателем КНР с 2018 года.
Ранее в этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20.
Ранее, 9 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Запада «украинизировать повестку» саммита G20 не увенчались успехом.
Саммит «большой двадцатки» (G20) пройдет