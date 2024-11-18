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ВВС сообщил о предстоящей встрече Стармера с Си Цзиньпином на саммите G20

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро. Об этом 17 ноября сообщает телеканал BBC News.

Источник: Reuters

«Тесное сотрудничество с ведущими экономиками мира имеет жизненно важное значение для обеспечения инвестиций в Великобританию и создания рабочих мест, необходимых для стимулирования роста», — сообщил Стармер.

Правительство Великобритании заявило, что стремится к «стабильному и прагматичному взаимодействию» с Китаем.

По пути в Рио-де-Жанейро Стармер рассказал журналистам, что «укрепление поддержки Украины» является главным пунктом повестки дня.

Встреча главы правительства Великобритании и Си Цзиньпиня станет первой личным контактом с председателем КНР с 2018 года.

Ранее в этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20.

Ранее, 9 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Запада «украинизировать повестку» саммита G20 не увенчались успехом.

Саммит «большой двадцатки» (G20) пройдет 18—19 ноября в столице Бразилии и будет посвящен «построению справедливого мира и устойчивой планеты». Делегацию России на нем возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.