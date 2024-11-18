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Мадуро назвал безумием решение использовать дальнобойное оружие против РФ

КАРАКАС, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумием решение США, Франции и Великобритании об использовании своих дальнобойных вооружений против РФ.

Источник: РИА "Новости"

Он заявил, выступая на закрытии Конгресса исторического боливарианского блока XXI века, что «правительства США, Франции и Великобритании только что разрешили» использовать их ракеты дальнего радиуса действия, чтобы «атаковать нашу сестру Россию». «Американский империализм вошел в фазу безумия и мести», — подчеркнул президент в эфире телеканала Venezolana de Television.

Мадуро отметил, что Венесуэла принадлежит к зарождающемуся многополярному миру и будет стремиться к «освобождению Латинской Америки и стран Карибского бассейна от колониальных лап американского империализма и его европейских вассалов». Он подчеркнул необходимость защитить Венесуэлу от «воинственного сумасшествия империи гринго».