Мадуро назвал безумием решение использовать дальнобойное оружие против РФ

Он заявил, выступая на закрытии Конгресса исторического боливарианского блока XXI века, что «правительства США, Франции и Великобритании только что разрешили» использовать их ракеты дальнего радиуса действия, чтобы «атаковать нашу сестру Россию». «Американский империализм вошел в фазу безумия и мести», — подчеркнул президент в эфире телеканала Venezolana de Television.
Мадуро отметил, что Венесуэла принадлежит к зарождающемуся многополярному миру и будет стремиться к «освобождению Латинской Америки и стран Карибского бассейна от колониальных лап американского империализма и его европейских вассалов». Он подчеркнул необходимость защитить Венесуэлу от «воинственного сумасшествия империи гринго».