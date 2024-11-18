Мадуро назвал безумием решение использовать дальнобойное оружие против РФ

Он заявил, выступая на закрытии Конгресса исторического боливарианского блока XXI века, что «правительства США, Франции и Великобритании только что разрешили» использовать их ракеты дальнего радиуса действия, чтобы «атаковать нашу сестру Россию». «Американский империализм вошел в фазу безумия и мести», — подчеркнул президент в эфире телеканала Venezolana de Television.