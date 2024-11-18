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Сын Трампа назвал «имбецилами» ответственных за решение по ударам вглубь РФ

Сын политика раскритиковал решение президента США Джо Байдена.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп-младший резко высказался в адрес тех, кто поддержал решение президента США Джо Байдена о снятии ограничений на использование американских тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России.

В своем сообщении в социальной сети Х* (ранее Twitter) он заявил: «К черту жизнь!!! Имбецилы!», комментируя статью газеты The New York Times, сообщающую о данном шаге.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Байден разрешил Киеву бить вглубь РФ ракетами ATACMS. Отмечается, что ВСУ намерены нанести первые удары дальнобойными ракетами по Курской области в ближайшие дни.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил, что возможное разрешение США на удары ракетами ATACMS по российской территории приведет к самому жесткому ответу со стороны России.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.